Aİ Şengen vizasının alınması prosesini tam rəqəmsallaşdıracaq

Avropa Komissiyası (AK) 2025-ci ilə qədər Şengen vizası üçün müraciət prosesini tamamilə rəqəmsallaşdırmaq niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Avropa Komissiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“Bu gün Avropa Komissiyası Şengen vizası alınması prosesinin rəqəmsallaşdırılmasını, viza stikerinin dəyişdirilməsini və Avropa onlayn viza platforması vasitəsilə viza üçün onlayn müraciət imkanını təqdim etməyi təklif edir. Miqrasiya və sığınacaqla bağlı yeni paktda 2025-ci ilə qədər viza prosedurlarının tam rəqəmsallaşdırılması qarşıya məqsəd qoyulub”, - AK-nin bəyanatında deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.