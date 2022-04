Arutyunyan sülh sazişini qəbul edib: Xankəndidən qaçmağa hazırlaşır - Erməni KİV

Xankəndidəki separatçı-terrorçuların “rəhbəri” Araik Arutyunyan Qarabağda Azərbaycanın nəzarətinin bərpa ediləcəyi reallığı ilə barışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Hraparak” nəşri yazıb.

Nəşrin məqaləsində bildirilir ki, Nikol Paşinyan və Arutyunyan bu məsələdə artıq razılaşıblar.

“İki gün əvvəl “təhlükəsizlik şurası”nın geniş iclasında Arutyunyan bildirib ki, Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasının alternativi yoxdur. Lakin qeyd edib ki, Nikol “Qarabağın qalması” üçün hər şeyi edəcəyinə söz verib. Sülh müqaviləsinin də “status”a heç bir aidiyyəti yoxdur”, - nəşr yazır.

Məqalədə iddia olunur ki, Paşinyanın “status”dan imtina etməsindən sonra Araik Arutyunyan etiraz etsə də, Ermənistan MTX-nin sədri Armen Abazyan Xankəndiyə gələrək ona yeni reallıqları başa salıb.

Nəşr yazır ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanandan sonra Arutyunyan Xankəndini tərk edə bilər.

