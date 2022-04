Bakı şəhərinə yeni prokuror təyin edilib.

Mtebuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətindən bildirilib.



Qeyd edilib ki, Baş prokuror Kamran Əliyev bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.



Əmrə əsasən, Elşən Abbasov Bakı şəhər prokuroru təyin olunub.



E.Abbasov bu təyinatadək Baş Prokurorluğunun Təşkilat və icraya nəzarət idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

