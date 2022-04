Ağdam Sənaye Parkında daha iki şirkətə rezidentlik statusu verildi

İqtisadiyyat Nazirliyinin Ağdam Sənaye Parkında daha iki sahibkara rezidentlik statusu verilib və rezidentlərin sayı 7-yə çatıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib.



“Prof-Dam” MMC 2 ha ərazidə müxtəlif növ dam örtüklərinin istehsalı müəssisəsi inşa edəcək, “Metkons” MMC isə havalandırma,yanğınsöndürmə avadanlıqları və müxtəlif metal məmulatların istehsalı ilə məşğul olacaq. İnvestisiya dəyəri 9 milyon manata yaxın olan layihələrin reallaşması ilə 85 nəfər daimi işlə təmin ediləcək", - deyə o, qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.