Bərdədə zibillik ərazisindən halsız vəziyyətdə qadın tapılıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, qadın hələlik adı məlum olmayan şəxslər tərəfindən zibilliyə atılıb.

İlkin məlumata əsasən, onu əraziyə atmamışdan əvvəl narkotik vasitə qəbul etdiriblər. Daha sonra ataraq gediblər. Qadın xəstəxanaya yerləşdirlib.

Hadisənin hansı zəmində baş verməsi araşdırılır.

