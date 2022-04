9 qadınla evlənən kişi həyat yoldaşlarından şikayətçidir: “Onları idarə edə bilmirəm” - FOTOLAR

Ötən il Braziliyada 9 qadınla eyni anda evlənərək diqqət mərkəzinə düşən Artur Urso adlı şəxs indi ailənin geniş olmasından şikayət edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Artur qadınların hamısına vaxt ayıra bilmədiyinə görə, onların şikayət etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, bir qadına hədiyyə alanda, digər qadınlar qısqanaraq daha bahalısını tələb edirlər. Braziliyalı etiraf edib ki, onun ailə həyatı planlaşdırdığı kimi getmir. Artur bildirib ki, xoşbəxt ola bilmək üçün çox qadına ehtiyac yoxdur. Bir qadınla ailə qurmaq da kifayət edə bilər.

Qeyd edək ki, Artur Urso monoqamiyaya etiraz əlaməti olaraq, qanunu pozmaqla 9 xanımla eyni anda evlənmişdi.

