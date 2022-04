Bakının Səbail rayonunda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Salyan şossesində baş verib.

Belə ki, "Porche" markalı avtomobil yol kənarında dayanıb.

Mopedi idarə edən şəxs yüksək sürətlə "Porsche" markalı maşına çırpılıb.

Mopedin sürücüsü ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə yerində polislərin verdiyi məlumata görə, "Porsche"-nin sürücüsü Kürçaylı Əliağa Ülfət oğludur.

Ə.Kürçaylı tanınmış şair Əliağa Kürçaylının nəvəsidir.

