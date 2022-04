Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı yeni QƏRAR: 2-3 ay ərzində... - VİDEO

Rusiyada çalışan azərbaycanlıların pensiya hüququ tanınacaq. Bununla bağlı tərəflər arasında imzalanmış saziş pensiya təminatı sahəsində əlaqələri tənzimləyəcək.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin şöbə müdiri Elnur Abbasov "Xəzər Xəbər"ə deyib ki, müvafiq sənəd azərbaycan və rusiya vətəndaşlarının bu dövlətlərin ərazisində qazanmış olduqları pensiya və sosial sığorta üzrə digər hüquqlarının qorunması mexanizmlərini müəyyən edəcək.

Şöbə müdirinin sözlərinə görə sazişin qüvvəyə minməsindən asılı olamayaraq bu günə kimi hər iki ölkədə pensiya kapitalı olan vətəndaşlar bundan yararalana biləcəklər. Sazişin 2-3 ay ərzində tətbiqinə start veriləcək.

Elnur Abbasov bildirib ki, əgər vətəndaşın hər iki ölkədə pensiya kapitalı varsa, alacağı məbləğ fərqli hesablanacaq.

Qeyd edək ki, nazirlik tərəfindən bundan əvvəl 10-dan çox ölkə ilə bənzər müqavilə imzalanıb.

