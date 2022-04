Qazaxıstanın qərarı Rusiyada etirazla qarşılandı: "Ukraynaya diqqətlə baxın"

Qazaxıstanda bu il 9 may Zəfər paradı keçirilməyəcəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qazaxıstanın bu qərarı Rusiyada bəzi dairələrin sərt etirazına səbəb olub. Prezidenti Vladimir Putinə yaxınlığı ilə bilinən Rusiya dövlət mediası “Sputnik”in və RT-nin Baş redaktoru Simonyanın həyat yoldaşı jurnalist Tiqran Keosayan Qazaxıstanı təhdid edib.

O Qazaxıstanı nankor olmaqda ittiham edib. Jurnalist “Ukraynaya diqqətlə baxın” deyərək Qazaxıstanın təhdid edib. Qeyd edək ki, 9 may SSRİ-nin faşistlər üzərində qələbə qazandığı gündür.

