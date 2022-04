Azərbaycanda futbol klubu yanğınsöndürənə görə cərimələnib

Azərbaycan Premyer Liqasında XXIV turun “Sabah” – “Şamaxı” oyunundan öncə dövlət yanğından mühafizə xidməti nümayəndəsi təyin olunan vaxtda iclasda iştirak etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar AFFA İntizam Komitəsi meydan sahibi "Sabah"ı 400 manat cərimələyib.

“Qəbələ” – “Qarabağ” oyununa isə dövlət yanğından mühafizə xidmətinin maşını təyin olunan vaxtdan gec gəlib. Bu səbəbdən, "Qəbələ"yə xəbərdarlıq edilib.

Qeyd edək ki, "Sabah" "Şamaxı"ya 5:1, "Qarabağ" "Qəbələ"yə 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

