Avropa Birliyi ukraynalı qaçqınları qəbul edən ittifaq ölkələrinə 3,5 milyard avro ödəniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyindən açıqlama verilib. Ayrılan vəsait qaçqınların problemlərinin həll edilməsi üçün xərclənəcək. Məlumata görə, Polşaya 562 milyon, İtaliyaya 452 milyon, Rumıniyaya 450 milyon dollar ödənilib. Ödəniş alan ölkələr arasında Çexiya, Macarıstan və digər ölkələr də var.

