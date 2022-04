“Ukrayna özünü müdafiə etmək üçün Rusiyaya adekvat cavab verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezident aparatının müşaviri Mixail Podolyak belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna Rusiyanın silah anbarlarına və bazalarına zərbələr endirməklə özünü müdafiə edəcək.

Mixail Podolyakın sözlərinə görə, Ukrayna ordusunun Rusiya bazalarını hədəfə alması onun haqqıdır və bu dünya tərəfindən də belə qəbul olunur.

