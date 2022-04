Bu gün Prezident İlham Əliyevin “Cənubi Qafqaz: İnkişaf və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları ilə görüşü olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş bir qədər sonra Azərbaycan Prezidentinin sosial media hesabları vasitəsilə canlı yayımlanacaq:

https://www.youtube.com/user/presidentaz

https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev

