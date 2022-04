Sumqayıtda yanğın zamanı zərərçəkənlərin sayı açıqlandı - TƏBİB

Sumqayıtda baş verən yanğın nəticəsində Sumqayıt şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına 9 daxilolma qeydə alınıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "TƏBİB" rəsmi "Facebook" səhifəsində paylaşım edib.

7 nəfərə ilkin tibbi yardım göstərilərək, ambulator müalicə üçün buraxılıb. Hal-hazırda 2 nəfər tüstüdən yüngül zəhərlənmə diaqnozu ilə müşahidə altındadır. Həyatları üçün heç bir təhlükə yoxdur.

Qeyd olunur ki, yanğın hadisəsinin ilk baş vermə anından etibarən, Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının briqadaları cəlb olunub.

