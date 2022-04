Türkiyənin məşhur psixoloqu Esra Ezmeci son paylaşımı ilə sosial şəbəkələrin müzakirə obyektinə çevrilib.

Metbuat.az bildirir ki, psixoloq həyat yoldaşı ilə pul qarşılığında yaxınlıq etdiyini deyib. "Fulya ile Umudun Olsun” verilişi ilə tanınan Esra Ezmecinin izləyiciləri bu paylaşıma təəccübləniblər. Sosial şəbəkə istifadəçiləri etirafın ardınca psixoloqa özəl həyatı ilə bağlı suallar verməyə davam ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.