MEDİA: “Metrix.az” biznes strukturları üçün etibarlı data baza sayıla bilər

"Medianın İnkişafı Agentliyi müxtəlif istiqamətlərdə həyata keçirdiyi islahatların davamı olaraq onlayn media subyektləri üçün də əlavə reklam fürsətinin yaradılması istiqamətində işlər görməkdədir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında MEDİA-nın Kommunikasiya və informasiya texnologiyaları departamentinin Kommunikasiya şöbəsinin müdiri - mətbuat katibi Səidə Şəfiyeva deyib.

"Bu sahədə ixtisaslaşmış partnyorları ilə birlikdə bu gün Azərbaycanın milli rəqəmsal təhlil platforması olan "Metrix.az" layihəsini təqdim edib. Qeyd edim ki, “Metrix.az” təhlilı platforması ölkədə 50-dən çox yerli veb-saytlar və eyni zamanda sorğular vasitəsilə ölkəmizdə ən çox oxunan xəbərləri, günün trendləri və müxtəlif statistik məlumatları özündə ehtiva edir. Deyə bilərik ki, bu biznes strukturları üçün etibarlı data baza kimi hesab oluna bilər" - o əlavə edib.

