"Bu ilin sonuna Azərbaycanda pul bazasının inkişaf tempi azalmaya doğru planlaşdırılır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov onlayn rejimdə keçirdiyi mətbuat konfrasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu addım ölkədə inflyasiyanı azaldacaq.

