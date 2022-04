Şahmatçımız ikinci yeri tutub

Kubanın paytaxtı Havanada 55-ci dəfə təşkil edilən şahmat üzrə ənənəvi “Kapablanka memorialı” başa çatıb və şahmatçımız Vasif Durarbəyli turnirdə ikinci yeri tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışın əsas turnirində iştirak edən qrosmeysterimizin 9-cu turda hindistanlı Surya Şexar Ganguli üzərində qələbəsi həlledici rol oynayıb. Belə ki, son turdan əvvəl 4-cü sırada olan V.Durarbəyli aktivinə 1 xal əlavə etməklə xalların sayını 4-ə çatdırıb və ikinci pilləyə yüksəlib.

Turnirin qalibi 5 xalla ABŞ təmsilçisi Hans Moke Niemann olub.

Qeyd edək ki, yarışda Kuba və Azərbaycanla yanaşı, ABŞ, Argentina, Hindistan və Türkiyədən 10 şahmatçı iştirak edib.

