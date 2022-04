Deputat Mahir Abbaszadə Avropa çempionatının mükafatçıları ilə görüşüb - FOTO

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü, 121 saylı Laçın seçki dairəsinin deputatı Mahir Abbaszadə Avropa çempionatının mükafatçıları, Laçın rayonundan olan Kənan və Kamil Babayev qardaşları ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bolqarıstanın paytaxtı Sofiya şəhərində keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatında Kənan Babayev qızıl medal, Monteneqronun Budva şəhərində keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatında isə Kamil Babayev bürünc mükafat qazanıb.

Prezident İlham Əliyevin gənc nəslin sağlam böyüməsinə, bədən tərbiyəsi və idmanla müntəzəm məşğul olması üçün şərait yaradılmasına böyük diqqət və qayğı göstərdiyi bildirilib. Bunun nəticəsində ölkəmizdə idmanın bütün sahələri üzrə dinamik inkişaf müşahidə edilir. Regional və beynəlxalq idman yarışlarında atletlərimizin Vətənə qələbə ilə qayıtması, bayrağımızın zirvədə dalğalanması hər birimizə qürur verir.

Diqqətə çatdırılıb ki, idman uşaqların və yeniyetmələrin mənəvi-əxlaqi və fiziki sağlamlığı üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Avropa çempionatındakı uğurlarına görə idmançılara Mahir Abbaszadənin təşəkkür plaketi və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub.

Görüşdə idmançıların valideyni Beyrək Babayev və gənclərdən ibarət yığma komandanın baş məşqçisi Elbrus Rzayev də iştirak edib.

