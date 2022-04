Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salman bin Əbdüləziz Əl Səudun dəvəti ilə bu ölkədə səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kəbədə Ümrə ziyarətini icra edib.

Ümrə ziyarətinə həmçinin Türkiyə Prezident Administrasiyasının sözçüsü İbrahim Kalın, milli müdafiə naziri Hulusi Akar, daxili işlər naziri Süleyman Soylu, ticarət naziri Mehmet Muş, ədliyyə naziri Bekir Bozdağ, mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy da qatılıblar.

