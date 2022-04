Azərbaycanda himayədar sərmayəçiləri birləşdirən “Technovate Mələk İnvestorlar Klubu” yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "Twitter" hesabındakı paylaşımında qeyd edib.

M.Cabbarov əlavə edib ki, Klubun yaradılmasında qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanma olub: "Belə platformalar startap ekosisteminə yeni və maraqlı imkan, biznes və rəqabət mühitinin inkişafı üçün faydalı təşəbbüsdür".

