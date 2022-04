Rusiyanın hərbi müdaxiləyə başladığı 24 fevraldan indiyədək Ukraynada 23 jurnalist öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

Prezident “Azadlıq” radiosunun əməkdaşı Vera Qiriç Rusiyanın Kiyevdəki yaşayış binasına endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində öldüyünü açıqlayıb.

“O, Rusiyanın hərbi müdaxiləsindən sonra həyatı yarımçıq qalan 23-cü media işçisi oldu”.

