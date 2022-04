UNESCO-nun İpək Yolu Proqramı “Silk Roads Youth Research Grant” qrant layihəsi çərçivəsində tədqiqat müsabiqəsinə layihə qəbulu davam edir.

Bu barədə Metbuat.az-a Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yaşı 35-dək olan gənc tədqiqatçılar İpək Yolu ortaq irsi ilə əlaqədar olaraq müəyyən edilmiş mövzular üzrə tədqiqat layihəsini mayın 31-dək təqdim edə bilərlər.

Müsabiqə barədə ətraflı məlumat Təhsil Nazirliyinin saytında yerləşdirilib.

