Bu həftə sonu gecə səmaya baxanda Venera və Yupiter Yerdən toqquşmağa yaxın görünəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar bir-birlərindən kilometrlərlə məsafədə olsalar da, Yerdən baxanda toqquşacaqlarmış kimi görünəcəkdir. Bu planetar birləşmə hər il baş verir, lakin bu il onlar həmişəkindən daha yaxın görünəcəklər. Bu qeyri-adi hadisə isə 2039-cu ilə qədər bir daha təkrarlanmayacaq.

Mənzərəni səmada aydın görmək üçün gözlə və ya durbinlə baxmaq kifayətdir.

