Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp müsəlman Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir tviterdə paylaşım edib.

“Əziz dostlar, Ramazan bayramını qeyd edən hər kəsi təbrik edirəm. Ruzi-bərəkətli gözəl bayram arzulayıram”, - diplomat qeyd edib.

