Bu həftəiçi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olacaq.

Metbuat.az Cnn Türk-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin dövlət başçısı bayram namazından sonra deyib.

“Arzumuz odur ki, İstanbul və ya Ankarada liderləri bir araya gətirək. Ukraynanın şərqiylə bağlı atılacaq addımların həlli nöqtəsi Türkiyə, İstanbul və ya Ankara olacaqdır”, - Türkiyə Prezidenti bildirib.

