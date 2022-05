Bakıda fitnes müəllimi qəfil dünyasını dəyişib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonunda baş verib.

Fitnes müəllimi Əli Musayev səhər saatlarında ürəktutmadan yerə yıxılıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım çağırılsa da, artıq gec olub. Onun öldüyü məlum olub.

Əli Musayev Yasamal qəbiristanlığında dəfn edilib.

