Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə siyasətçi tviterdə paylaşım edib:

“Müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə hər birinizi səmimi qəlbdən təbrik edir, ailələrinizə səadət, süfrələrinizə xeyir-bərəkət, xalqımıza və dövlətimizə əmin-amanlıq arzulayıram! Allah orucunuzu, dua və ibadətlərinizi qəbul etsin! Bayramınız mübarək olsun!”.

