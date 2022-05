Zelenski: "Ukrayna on milyonlarla ton taxıl itirə bilər"

Rusiyanın Qara dənizdəki limanları blokadaya alması səbəbindən Ukrayna on milyonlarla ton taxıl itirə bilər.

Metbuat.az Röyters-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Avstraliyanın "60 dəqiqə" xəbər proqramına müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, bu Avropa, Asiya və Afrikaya təsir edəcək ərzaq böhranına səbəb ola bilər.

"Rusiya gəmilərin daxil olmasına və tərk etməsinə icazə vermir, Qara dənizə nəzarət edir. Rusiya ölkəmizin iqtisadiyyatını tamamilə bloklamaq istəyir”, - Prezident Zelenski deyib.

