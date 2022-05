İngiltərənin "Liverpul" klubu futbolçusu Məhəmməd Salahla yollarını ayıra bilər.

Metbuat.az "Goal" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı hücumçu hələlik 2023-cü ildə başa çatacaq müqaviləsinin uzadılmasına razılıq verməyib.

Mersisayd təmsilçisi bu səbəbdən yayda misirli forvardı sata bilər. "Liverpul" təcrübəli oyunçunun klubu azad agent kimi tərk etməsini istəmir.

