"Qarabağ"ın "Sabah"a qarşı keçirəcəyi Azərbaycan Premyer Liqasının XXV turundakı ev oyununa giriş pulsuz olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin rəsmi feysbuk hesabı paylaşım edib.

"Köhlən atlar" postda "sabahkı oyuna girişi biletsiz etdik. Bayram gününə özəl olaraq stadiona giriş pulsuz olacaq. 9-a doğru birlikdə addımlayaq"! yazıb.

Qeyd edək ki, mayın 3-də "Azersun Arena"da oynanılacaq qarşılaşma saat 19:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.