Rusiyanın Uzaq şərq bölgələrində bir neçə həftədir yanğınlar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Krasnoyarsk bölgəsində yanğınlar nəzarətdən çıxıb. Təhlükə səbəbilə Minusinsk şəhərində fövqəladə vəziyyət elan edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, ölən və xəsarət alan yoxdur. Alovların yayılmasının qarşısını almaq üçün yüzlərlə yanğınsöndürən cəlb edilib. Yerli dairələr insanların təxliyə edilməsi üçün işlər görür.

