Rusiya ordusu Odessada Qərb ölkələrindən göndərilmiş silahların olduğu hərbi bazanı bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, hərbi baza idarə oluna bilən raketlərlə hədəfə alınıb. Məlumata görə, hərbi bazada Avropa ölkələri və ABŞ-dan göndərilmiş silahlar olub.

Hərbi bazadan silahların saxlanılması və bölüşdürülməsi üçün istifadə edilib.

