Ukraynadan ŞOK: Sülh olmayacaq - "Rusiyanın təslim olduğu sənədə imza ata bilərik"

“Rusiya ilə heç bir sülh müqaviləsi olmayacaq. Ukrayna yalnız Rusiyanın təslim olmasına dair sənədə imza ata bilər”.

Metbuat.az Unian-a istinadən xəbər verir ki, Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna ordusu rus qüvvələr qarşısında hələlik dönüş əldə etməyib. Danilovun sözlərinə görə, Ukraynaya edilən hərbi yardımların həcmi dönüş nöqtəsinin mütləq olacağını deməyə əsas verir.

“Rusiya təslim olmağı nə qədər tez qəbul etsə, ölkələrinə bir o qədər fayda verəcək” - deyə Danilov bəyan edib.

