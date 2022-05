Müharibəni o dayandıracaq? - Putinə açıq mesaj

Roma Katolik kilsəsinin lideri Papa Fransisk Rusiya-Ukrayna müharibəsini dayandırmaq üçün Moskvaya səfər etmək istədiyini bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Prezident Vladimir Putinlə bir araya gəlmək istəyir. Papa hələ bir neçə həftə əvvəl Moskvaya səfər etmək istəməsi barədə Rusiyaya mesaj göndərsə də, hələ cavab almadığını ifadə edib. Papa Kiyevə səfəri ilə bağlı isə bildirib ki, o əvvəlcə Moskvaya gedərək, Putinlə görüşmək istəyir. ”Hələ də israr edirəm. Bu vəhşiliyi dayandırmaq lazımdır” - deyə Papa qeyd edib.

