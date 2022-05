Vasif Məhərrəmli restoranda hücuma məruz qaldı - VİDEO

Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli Bakıda restoranların birində hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər ki, bu barədə sənətçinin özü sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Əməkdar artist paylaşdığı videoda bildirib:

“Qurd qapısı” restoranı var, buradan üzümü insanlara tutub, demək istəyirəm ki, oranın qapısını açmayın. Çünki orada mütəşəkkil quldur dəstəsi toplumu var. İnsanların cibini soymaqla, baş kəsməklə, qan içməklə məşğuldurlar. Təbii ki, məcazi mənada. Orada qazanılan bütün pullar haramdır.

Bu gün həmin restorana verdiyim pulları haram edirəm. Ofisiantların heç bir günahı yoxdur, amma oradakı müdiriyyət və administrator həm pulumu aldılar, həm də üzərimə şığıdılar. Az qala məni öldürsünlər, oradan zorla qurtuldum”.

