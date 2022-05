“Zirə” “Qəbələ”yə qarşı - XXV tura yekun vurulur

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXV tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə 2 görüş keçiriləcək.

Günün ilk matçında avrokuboklara vəsiqə uğrunda mübarizə aparan "Zirə" və "Qəbələ" komandaları üz-üzə gələcəklər.

Tura Sumqayıtda yekun vurulacaq. Belə ki, . "Sumqayıt" "Neftçi"ni sınağa çəkəcək.

Azərbaycan Premyer Liqası



XXV tur

4 may

17:45. "Zirə" - "Qəbələ"

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Müslüm Əliyev, Rəvan Həmzəzadə

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Maşallah Əhmədov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu.

20:00. "Sumqayıt" - "Neftçi"

Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Kamran Bayramov, Elçin Məsiyev

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

"Kapital Bank Arena".

Qeyd edək ki, ilk oyun günündə "Şamaxı" evdə "Səbail"ə qolsuz, "Qarabağ" isə "Sabah"la 1:1 hesablı heç-heçə edib.

