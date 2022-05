Son 3 ayda 6-cı ölüm: Qazprom rəhbərlərini kim "aradan götürür"? - ŞOK İDDİA

Rusiyada Qazprom şirkətinin yüksək rütbəli nümayəndələrindən olan Andrey Krukovskinin şübhəli ölümü bəzi müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya mənbələri Soçi şəhərində Qazprom şirkətinə məxsus “Krasyana Polyana” xizək kurortunun rəhbəri Andrey Krukovskinin uçurumdan düşərək həyatını itirdiyini yazır. Rusiyada böyük şirkətlərə rəhbərlik edən 37 yaşlı iş adamı 2012-ci ildən bəri “Krasyana Polyana” xizək kurortuna rəhbərlik edirdi.

Qeyd edək ki, son üç ay ərzində Qazprom şirkəti ilə əlaqəli 6 rus iş adamı şübhəli şəkildə həyatını itirib. Qərb mediası bu şəxslərin Moskva adminstrasiyası tərəfindən “aradan qaldırıldığını” irəli sürür.

