Azərbaycanda tanınmış həkim Elnarə Əliyeva vəfat edib.

Metbuat.az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, qastroenteroloq - dietoloq olan Elnarə Əliyeva xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

O Medera hospitalda çalışırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.