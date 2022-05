İşdən çıxarılan direktor: "Kabinetimdəki kreslomu özümlə apardım"

"Vəzifəmdən azad edildikdən sonra institutda olan şəxsi əşyalarımı götürmüşəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Unikal"a açıqlamasında Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun sabiq direktoru Həqiqət Qədirova deyib. O, şəxsi kreslosunu da götürdüyünü bildirib:

"Mənim kabinetimdə 2 kreslo var idi. Biri instituta, biri isə mənim özümə məxsus idi. Mən özüm aldığım kreslonu götürüb özümlə aparmışam. Bundan başqa heç kimin şəxsi əşyasına toxunmamışam. Həmçinin instituta məxsus olan kreslo da yerindədir".

Qeyd edək ki, Həqiqət Qədirova ötən həftə vəzifəsindən azad edilib

