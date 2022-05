İçkili ata övlad qatili oldu: Qubadakı ailə faciəsinin TƏFƏRRÜATI - VİDEO

Qubada 35 yaşlı kişi atası tərəfindən öldürülüb. 65 yaşlı Nüsrət Vahabov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə nəticəsində oğlu Sərraf Vahabova ürək nahiyəsindən bıçaq zərbəsi endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhumun anası İTV-yə sözügedən hadisənin necə baş verdiyindən danışıb.

Çeşminaz Vahabova bildirib ki, qətl baş verən gün Nüsrət Vahabov içkili olub. Sərraf bayram günü evə içkili gələn atasına etiraz edərək dost-tanışından ona görə utandığını deyib.

Bundan sonra tərəflər arasında mübahisə qətllə nəticələnib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.