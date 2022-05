Dünyada 300 milyon insan astmadan əziyyət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, pediatr-allerqoloq Tahirə Pənahova "Bronxial astma xəstəliyi" mövzusunda danışarkən deyib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda 2021-ci ilin əvvəlində həyatında ilk dəfə astma xəstəliyinə tutulanların sayı 8797 nəfər olub, ilin sonunda isə 17 min 557 nəfərə çatıb.

