Ötən ay keçirilən dissertasiya müdafiələrinin sayı açıqlanıb.

Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həmin müddətdə ümumilikdə 58 elmi iş müdafiə edilib.

Həmin işlərdən 22-si elmi müəssisələrdə, 36-sı ali təhsil müəssilərində müdafiə edilib. Həmçinin 49 nəfər fəlsəfə doktoru, 9-u isə elmlər doktoru olmaq üçün dissetasiyadan keçib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.