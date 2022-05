“Ukraynaya silah daşıyan NATO-ya məxsus nəqliyyat təyyarələri Rusiya ordusunun hədəfi ola bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu açıqlama verib. O deyib:

“ABŞ və NATO müttəfiqləri Ukraynaya silah daşımağa davam edir. Ukrayna ordusunun ehtiyacları üçün ölkəyə silah və hərbi vasitələr daşıyan NATO-nun istənilən nəqliyyat vasitəsini bizim məhv etmək haqqımız var”.

