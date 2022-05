Futzal üzrə Yüksək Liqada final oyununun vaxtı açıqlanıb

Futzal üzrə Yüksək Liqada 3-cü yer uğrunda oyunun və final qarşılaşmasının keçiriləcəyi tarix müəyyənləşib.

Federasiyanın Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hər iki görüş mayın 7-də Bakı İdman Sarayında gerçəkləşəcək.

Əvvəlcə meydana bürünc medalın sahibini müəyyənləşdirmək üçün “Neftçi” İK və “Baku Fire” komandaları çıxacaq. Bu qarşılaşma saat 12:00-da start götürəcək.

Həmin gün saat 15:00-da isə final oyunu baş tutacaq. “Araz-Naxçıvan” və EKOL ölkə çempionunun adına aydınlıq gətirəcək. Bu görüşdən sonra mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək.

Qeyd edək ki, hər iki oyun CBC Sport kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

