Ruslar Ukrayna ordusunun müdafiə xəttini keçə bilmir: 3 istiqamətdən hücum var

“Rusiya ordusu İzyum, Zaporojye və Xerson istiqamətlərində Ukrayna ordusunun müdafiə xəttini keçməyə çalışırlar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç belə açıqlama verib. O bildirib ki, rusların texniki üstünlüyü olsa da, Ukrayna ordusu onlara hərbi vəzifələri yerinə yetirməyə imkan vermir.

Arestoviçin sözlərinə görə, ruslar yaxın günlərdə uğur əldə etmək üçün hücumları intensivləşdiriblər.

Qeyd edək ki, son 24 saat ərzindən Ukrayna ordusu Nikolayev və Xerson vilayətlərində bir neçə yaşayış məntəqəsini azad edib.

