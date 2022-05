Müşfiq Abbasov və Fariz Əliyevə "Azad Azərbaycan” (ATV) telekanalında vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Bu Şəhərdə” layihəsinin rəhbəri Müşfiq Abbasov ATV rəhbərinin kreativ texnologiyalar və əyləncəli verilişlər üzrə müşaviri, tanınmış ssenarist Fariz Əliyev isə ATV-nin icraçı direktorunun yaradıcılıq məsələləri üzrə müavini vəzifələrinə təyin olunublar.

Müvafiq əmr ATV telekanalının prezidenti Azər Xəlilov tərəfindən imzalanıb.



