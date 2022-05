Aparıcı Alidə Mustafayevaya Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, nazirliyin tabeliyində “Aztelekom” MMC-yə mətbuat katibi təyin olunub.

A.Mustafayeva, həmçinin “Azərbaycan Televiziyası”nda xəbər aparıcısı kimi fəaliyyətini davam etdirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.