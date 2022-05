Azərbaycanda pensiya yaşının azaldılması təklif edilir

“Azərbaycanda pensiya təminatı 2017-ci ildən sərtləşib”.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Əli Məsimli parlamentin bu gün keçirilən iclasında çıxış edib.

O qeyd edib ki, Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət dəyişib: “5 və 5-dən çox uşağı olan ailələrin sayı azalıb. Biz artıq çoxuşaqlı ailələr məhfumuna yenidən baxmalıyıq”.

Deputat vurğulayıb ki, son 30 ildə Azərbaycanda pensiya yaşının dəyişdirilməsi elə ciddi dəyişikliklərə məruz qalmayıb:

“30 il ərzində ömür uzunluğu 2 yaş artıb. Azərbaycanda penisya yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60 yaş olmalıdır”.

