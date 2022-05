Ukrayna tərəfi qəbul etdiyi şərtlərdən imtina etdi: Rusiya Kiyevi razı sala bilmir

“Ukrayna tərəfi daha əvvəl qəbul etdiyi şərtlərdən imtina edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Dumasının Xarici Əlaqələr komitəsinin rəhbəri Leonid Slutskiy belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya tərəfi danışıqların nəticə verməsi üçün əlindən gələni edir. Leonid Slutskiyin məlumatına görə, Ukrayna ilə danışıqlar çox çətin irəliləyir.Ukrayna tərəfi razılıq verir sonra isə razılaşmadan imtina edir.

Qeyd edək ki, Leonid Slutskiy Ukrayna ilə danışıqlar aparan rus heyətinin təkbindəki 4 şəxsdən biridir.

